Масштаб 1:5000000, на карте между двумя точками расстояние 2 см, то чему равно расстояние между двумя объектами?

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Масштаб 1:5000000, на карте между двумя точками расстояние 2 см, то чему равно расстояние между двумя объектами?

Автор: Гость