Масштаб 1:5000000, на карте между двумя точками расстояние 2 см, то чему равно расстояние между двумя объектами?
Українська література
Масштаб 1:5000000, на карте между двумя точками расстояние 2 см, то чему равно расстояние между двумя объектами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 см - 5000000 см 2 см - x см x=2*5000000 x=10000000 см=100 км
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