первый цех производит 15 деталей в час . второй производит за 8 часовой рабочий день на 10 деталей меньше чем первый . третий цех производит в день в 2 раза меньше деталей чем первый и второй вместе. сколько нужно машин чтобы в...

Математика

первый цех производит 15 деталей в час . второй производит за 8 часовой рабочий день на 10 деталей меньше чем первый . третий цех производит в день в 2 раза меньше деталей чем первый и второй вместе. сколько нужно машин чтобы вывезти все детали произведённые в 3 цехах за 8 часовой рабочий день если на 1 машине можно вывезти 25 деталей

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