первый цех производит 15 деталей в час . второй производит за 8 часовой рабочий день на 10 деталей меньше чем первый . третий цех производит в день в 2 раза меньше деталей чем первый и второй вместе. сколько нужно машин чтобы в...
Математика
первый цех производит 15 деталей в час . второй производит за 8 часовой рабочий день на 10 деталей меньше чем первый . третий цех производит в день в 2 раза меньше деталей чем первый и второй вместе. сколько нужно машин чтобы вывезти все детали произведённые в 3 цехах за 8 часовой рабочий день если на 1 машине можно вывезти 25 деталей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*8=120 деталей производит 1-ый цех за 8 часов 120-10=110 деталей производит 2-ой цех за 8 часов 120+110= 230 деталей производят 1-ый и 2-ой цех за 8 часов 230:2=115 деталей производит 3-ий цех 120+110+115=345 деталей производят 3 цеха за 8 часов 345:25=13(ост.20) - 13 машин понадобится, чтобы вывезти детали и 14-ая машина, чтобы вывезти оставшиеся 20 деталей.
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