cos^2 x/2 - sin^2 x/2 = cosx
Алгебра
cos^2 x/2 - sin^2 x/2 = cosx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это формула косинуса двойного угла. cos²α - sin²α= cos 2α у тебя получается по этой формуле (cos x) это и есть двойной угол cos x = cos x
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