При каких значениях х: 1. дробь правильная: а)(9+2х)/5 б)(10-3х)/4 в)(5х-13)/7 г)(2х+5)/3 2.Дробь неправильная: а)(2-х)/3 б)(3х+7)/10 в)(5-2х)/9 г)(7х-8)/6
Математика
При каких значениях х: 1. дробь правильная: а)(9+2х)/5 б)(10-3х)/4 в)(5х-13)/7 г)(2х+5)/3 2.Дробь неправильная: а)(2-х)/3 б)(3х+7)/10 в)(5-2х)/9 г)(7х-8)/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Правильная дробь - та, у которой числитель меньше знаменателя. а) [latex]-5<9+2x<5[/latex] [latex]-14<2x<-4[/latex] [latex]-7
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