Гидравлический пресс должен производить силу 2,7*10(в пятой степени) Н. Диаметр малого поршня 3 см, большого - 90 см. Какая сила должна быть приложена к малому поршню?

Физика
Гидравлический пресс должен производить силу 2,7*10(в пятой степени) Н. Диаметр малого поршня 3 см, большого - 90 см. Какая сила должна быть приложена к малому поршню?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидравлический пресс работает по принципу, что давление жидкости во все стороны распространяется одинаково. Таким образом, создав давление P засчет малой силы ,приложенной к поршню большей площади, к поршню меньшей площади будет приложена большая сила. Следовательно, имеем выйгрыш в силе. [latex]P=\frac{F_x}{S_m}=\frac{F}{S_b}[/latex]  Тогда [latex]F_x=F\cdot \frac{S_b}{S_m}=F\cdot \frac{\pi \cdot{(d_b)^2}}{\pi \cdot{(d_m)^2}}=F\cdot \frac{{(d_b)^2}}{{(d_m)^2}}=2.7\cdot{10^5} \cdot \frac{(0.03)^2}{(0.9)^2}=300 H[/latex] 
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