  Что вы знаете об этих деятелях?Ф. Лагарп П. А. Строганов H. H. Новосильцев А. А. Чарторыйский

Гость: Гость:

Это окружение императора Павла и молодого Александра Первого: швейцарец Лагарп был воспитателем Александра,, остальные - друзьями самого Александра и его жены Елизаветы.То ли Чарторыйскому, то ли Строганову приписывалась любовная связь с первой женой Павла Первого Натали.