Что вы знаете об этих деятелях?Ф. Лагарп П. А. Строганов H. H. Новосильцев А. А. Чарторыйский
Обществознание
Что вы знаете об этих деятелях?Ф. Лагарп П. А. Строганов H. H. Новосильцев А. А. Чарторыйский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это окружение императора Павла и молодого Александра Первого: швейцарец Лагарп был воспитателем Александра,, остальные - друзьями самого Александра и его жены Елизаветы.То ли Чарторыйскому, то ли Строганову приписывалась любовная связь с первой женой Павла Первого Натали.
Гость:
Фредрик Сезар Лагарп -революционер, швейцарский генерал, госуд.деятель стал известен тем,что был учителем Александра 1 в санкт-перетрбурге учил князей александра и консантина павловичей уехал во францию,где похже и жил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
При каких значениях х: 1. дробь правильная: а)(9+2х)/5 б)(10-3х)/4 в)(5х-13)/7 г)(2х+5)/3 2.Дробь неправильная: а)(2-х)/3 б)(3х+7)/10 в)(5-2х)/9 г)...
Физика
Гидравлический пресс должен производить силу 2,7*10(в пятой степени) Н. Диаметр малого поршня 3 см, большого - 90 см. Какая сила должна быть прилож...
Физика