  Что вы знаете об этих деятелях?Ф. Лагарп П. А. Строганов H. H. Новосильцев А. А. Чарторыйский

Обществознание
  Что вы знаете об этих деятелях?Ф. Лагарп П. А. Строганов H. H. Новосильцев А. А. Чарторыйский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это окружение императора Павла и молодого Александра Первого: швейцарец Лагарп был воспитателем Александра,, остальные - друзьями самого Александра и его жены Елизаветы.То ли Чарторыйскому, то ли Строганову приписывалась любовная связь с первой женой Павла Первого Натали.
Гость:
Фредрик Сезар Лагарп -революционер, швейцарский генерал, госуд.деятель стал известен тем,что был учителем Александра 1 в санкт-перетрбурге учил князей александра и консантина павловичей уехал во францию,где похже и жил
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