в паровом котле объемом 2 метра в кубе находится водяной пар при температуре 200 градусов Цельсия и давлением 1 МПа. Какова масса этого пара?
Физика
в паровом котле объемом 2 метра в кубе находится водяной пар при температуре 200 градусов Цельсия и давлением 1 МПа. Какова масса этого пара?
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