в паровом котле объемом 2 метра в кубе находится водяной пар при температуре 200 градусов Цельсия и давлением 1 МПа. Какова масса этого пара?

Физика

в паровом котле объемом 2 метра в кубе находится водяной пар при температуре 200 градусов Цельсия и давлением 1 МПа. Какова масса этого пара?

Автор: Гость