Назовите положительные и отрицательные черты характера императора Александра I. Положительные черты Отрицательные черты
Обществознание
Назовите положительные и отрицательные черты характера императора Александра I. Положительные черты Отрицательные черты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необычный характер Александра I особенно интересен потому, что он один из самых важных персонажей в истории XIX века. Вся его политика была достаточно четкой и продуманной. Аристократ и либерал, одновременно загадочный и известный, он казался своим современникам тайной, которую каждый разгадывает по своему представлению. Наполеон считал его «изобретательным византийцем», северным Тальма, актёром, который способен играть любую заметную роль. Известно даже, что Александра I при дворе называли «Загадочный Сфинкс». Высокий, стройный, красивый молодой человек с белокурыми волосами и голубыми глазами. Свободно владел тремя европейскими языками. Имел прекрасное воспитание и блестящее образование.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У хозяйки 3 корзины с яблоками. Всего в них 60 кг яблок. В первой и второй вместе 38 кг, а во второй и третьей - 40 кг. Сколько кг в каждой корзине?
Обществознание
Математика
При каких значениях х: 1. дробь правильная: а)(9+2х)/5 б)(10-3х)/4 в)(5х-13)/7 г)(2х+5)/3 2.Дробь неправильная: а)(2-х)/3 б)(3х+7)/10 в)(5-2х)/9 г)...
Физика
Гидравлический пресс должен производить силу 2,7*10(в пятой степени) Н. Диаметр малого поршня 3 см, большого - 90 см. Какая сила должна быть прилож...