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Необычный характер Александра I особенно интересен потому, что он один из самых важных персонажей в истории XIX века. Вся его политика была достаточно четкой и продуманной. Аристократ и либерал, одновременно загадочный и известный, он казался своим современникам тайной, которую каждый разгадывает по своему представлению. Наполеон считал его «изобретательным византийцем», северным Тальма, актёром, который способен играть любую заметную роль. Известно даже, что Александра I при дворе называли «Загадочный Сфинкс». Высокий, стройный, красивый молодой человек с белокурыми волосами и голубыми глазами. Свободно владел тремя европейскими языками. Имел прекрасное воспитание и блестящее образование.