Кем и о ком написаны эти строки? Справедливы ли они? Почему? Могли ли эти строки быть написаны в 1801—1806 гг.? Чем это можно объяснить? Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда,Нечаянно пригретый славой, Над ...
Обществознание
Кем и о ком написаны эти строки? Справедливы ли они? Почему? Могли ли эти строки быть написаны в 1801—1806 гг.? Чем это можно объяснить? Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда,Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
такое задание очень часто встречалось мне на олимпиадах по истории.если я не ошибаюсь,это про Александра1.надеюсь ты знаешь как он папал на трон.хотели припугнуть его отца,павла,но случайно убили его. кажется это слова пушкина
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