Кем и о ком написаны эти строки? Справедливы ли они? Почему? Могли ли эти строки быть написаны в 1801—1806 гг.? Чем это можно объяснить? Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда,Нечаянно пригретый славой, Над ...

Обществознание

Кем и о ком написаны эти строки? Справедливы ли они? Почему? Могли ли эти строки быть написаны в 1801—1806 гг.? Чем это можно объяснить? Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда,Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда

Автор: Гость