В прямоугольном треугольнике один из катетов на 7см больше другого.Найдите периметр треугольника,если его гипотенуза равна 13см.

Алгебра
В прямоугольном треугольнике один из катетов на 7см больше другого.Найдите периметр треугольника,если его гипотенуза равна 13см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=x b=x+7 c=13 c^2=a^2+b^2 PifagoR 169=x^2+x^2+14x+49 120=2x^2+14x 60=x^2+7x x^2+7x-60=0 D=49+240=289 D=17^2   x1=-7+17/2=5 x2=-12 etot ne podxodit   a=5 b=12 c=13 P eto perimetr rewaetsya tak po moemu P=a+b+c=5+12+13=30 sm
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