В прямоугольном треугольнике один из катетов на 7см больше другого.Найдите периметр треугольника,если его гипотенуза равна 13см.

Алгебра

В прямоугольном треугольнике один из катетов на 7см больше другого.Найдите периметр треугольника,если его гипотенуза равна 13см.

Автор: Гость