16. На вопрос, кто из трех учащихся изучал логику, был получен следующий ответ: если изучал первый, то изучал и второй, но неверно, что если изучал третий, то изучал и второй. Кто из учащихся изучал логику? 17. В деле об убийст...

Алгебра

16. На вопрос, кто из трех учащихся изучал логику, был получен следующий ответ: если изучал первый, то изучал и второй, но неверно, что если изучал третий, то изучал и второй. Кто из учащихся изучал логику? 17. В деле об убийстве имеются два подозреваемых: Х и У.Допросили четырех свидетелей. Показания первого свидетеля: «Х не виновен». Показания второго свидетеля: « У не виновен». Показания третьего свидетеля: « Из двух показаний по крайней мере одно истинное». Показания четвертого свидетеля: «Показания третьего свидетеля ложные». Четвертый свидетель оказался прав. Кто же совершил убийство? 18. На острове живут два племени: аборигены и пришельцы. Аборигены всегда говорят правду, а пришельцы всегда врут. Путешественник, приехавший на остров, нанял жителя острова в проводники. Они пошли и увидели другого жителя острова. Путешественник послал проводника узнать, к какому племени принадлежит этот туземец. Проводник вернулся и сказал, что туземец говорит, что он абориген. Кем был проводник пришельцем или аборигеном? 19. В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. «Замечательно, что один из нас имеет белые, один черные и один рыжие волосы, но ни у одного нет волос того цвета, на которые указывает его фамилия», - заметил черноволосый. «Ты прав»,- сказал Белов. Какой цвет волос у художника? 20. В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и вода. Известно, что вода и молоко не в бутылке; сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом; в банке не лимонад и не вода; стакан стоит между банкой и сосудом с молоком. В каком сосуде находится каждая из жидкостей? 21. Пятеро одноклассников – Аня, Саша, Лена, Вася и Миша – стали победителями олимпиад школьников по физике, математике, информатике ,литературе и географии. Известно, что: а. Победитель олимпиады по информатике учит Аню и Сашу работе на компьютере; б. Лена и Вася тоже заинтересовались информатикой; Саша всегда побаивался физики; в. Лена, Саша и победитель олимпиады по литературе занимаются плаванием; г. Саша и Лена поздравили победителя олимпиады по математике; д. Аня сожалеет о том, что у нее остается мало времени на литературу. Победителем какой олимпиады стал каждый из этих ребят? 22. Ваня, Петя, Саша и Коля носят фамилии, начинающиеся на буквы В, П, С и К. Известно, что: а. Ваня и С – отличники; б. Петя и В – троечники; в. В выше ростом П; г. Коля ростом ниже П; д. У Саши и Пети одинаковый рост. На какую букву начинается фамилия каждого мальчика? 23. Алеша, Боря и Гриша нашли в земле старинный сосуд. Рассматривая удивительную находку, каждый высказал по два предложения. Алеша: « Это сосуд греческий и изготовлен в V веке». Боря: «Это сосуд финский и изготовлен в III веке». Гриша: «Это сосуд не греческий и изготовлен в IV веке». Учитель истории сказал ребятам, что каждый из них прав только в одном из двух предложений. Где и в каком веке изготовлен сосуд? 24. В соревнованиях по гимнастике участвуют Алла, Валя, Сима и Даша. Болельщики высказали предположение о возможных победителях: 1)Сима будет первой, Валь – второй; 2)Сима будет второй, Даша – третьей; 3) Алла будет второй, Даша – четвертой. По окончанию соревнований оказалось, что в каждом из предложений только одно из высказываний истинно, другое – ложно. Какое место на соревнованиях заняла каждая из девушек, если все они оказались на разных местах? 25. Жители города А говорят только правду, жители города Б – только ложь, жители города В – попеременно правду и ложь ( т.е. из двух утверждений, высказанных ими, одно истинно, а другое ложно). Дежурному по пожарной части по телефону сообщили: «У нас пожар, приезжайте скорее!» - «Где?» - спросил дежурный. «В городе В», - ответили ему. Куда должна выехать машина?

Автор: Гость