Два автомобиля выехали одновременно из пункта А в пункт Б.Один автомобиль двигался со скоростью 250км/ч,другой 200 км/ч.Через некоторе время один автомобиль доехал до пункта Б,а другому оставалось проехать еще 150км.сколько вре...

Математика

Два автомобиля выехали одновременно из пункта А в пункт Б.Один автомобиль двигался со скоростью 250км/ч,другой 200 км/ч.Через некоторе время один автомобиль доехал до пункта Б,а другому оставалось проехать еще 150км.сколько времени каждый был в пути?

Автор: Гость