Два автомобиля выехали одновременно из пункта А в пункт Б.Один автомобиль двигался со скоростью 250км/ч,другой 200 км/ч.Через некоторе время один автомобиль доехал до пункта Б,а другому оставалось проехать еще 150км.сколько вре...
Математика
Два автомобиля выехали одновременно из пункта А в пункт Б.Один автомобиль двигался со скоростью 250км/ч,другой 200 км/ч.Через некоторе время один автомобиль доехал до пункта Б,а другому оставалось проехать еще 150км.сколько времени каждый был в пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250-200 = 50. Разница в скорости. Т.к один не доехал еще 150. То 150/50 = 3. Каждый был в пути по 3 часа.
Гость:
250-200=50 км/ч разница в скорости автомобилей 150/50=3 часа были в пути автомобили
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