определите,какое количество пировиноградной кислоты образуется из 360 г глюкозы при кликолизе у меня ответ 4. это так?
Биология
определите,какое количество пировиноградной кислоты образуется из 360 г глюкозы при кликолизе у меня ответ 4. это так?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да,верно....получается 4
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