определите,какое количество пировиноградной кислоты образуется из 360 г глюкозы при кликолизе у меня ответ 4. это так?

Биология

определите,какое количество пировиноградной кислоты образуется из 360 г глюкозы при кликолизе у меня ответ 4. это так?

Автор: Гость