написать структурные формулы и сравнить строение молекул этана и этина. что у них общего? в чем различия? какая молекула химически активнее и почему?

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Оба вещества являются углеводородами. Различия:Этан алкан,этин алкин.Этан предельный УВ,этин-непредельный УВ.У этина тройная связь,у этана одинарная. Этан в свободном состоянии встречается в природе,а этин нет.Этан вступает в реакции замещения.Этин более активный,так как он ненасыщенный УВ и может присоединять к себе ещё атомы. УВ-углеводород.