помогите написать эссе по теме:Можно ли назвать смуты гражданской войной?

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Сложный вопрос. В какой-то момент конечно можно, при желании - например тот же Лжедмитрий 1 (Гришка Отрепьев) поднял народные массы всего юга страны, которые в итоге пошли на столицу. Это с одной стороны похоже на гражданскую войну, но народ шел бороться не со своими соплеменниками, а с незаконной властью - с Борисом Годуновым, который в глазах подавляющего большинства не имел права садиться на трон, ибо не был "Рюриковичем" по происхождению. Собственно, по этой причине бестолковый шляхтич, коим был Гришка, выдающий себя за истинного наследника престола (сына Ивана 4), и сумел собрать такие толпы, ведь в иное время за ним никто бы не подумал пойти. А позже люди уже боролись с польской интервенцией - освобождали свою землю от иноземных захватчиков (вспомним Минина и Пожарского). Так что думаю, нет, это нельзя назвать гражданской войной - данное утверждение будет очень "притянуто за уши" и по сути своей бессмысленно.