6 сложносочиненных предложений в художественной литературе

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6 сложносочиненных предложений в художественной литературе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образовываться правильные площади.(Пушкин) Тут из соседней комнаты громко закричала Корчагина и он поспешил туда, махнув на меня рукой.(Гайдар) В акациях прошумел ветер и пушечным ударом прокатился над морем гром.(Паустовский) Взволнованный дядя опустился на стул, а старик Яков сурово покачал головой.(гайдар)    
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