6 сложносочиненных предложений в художественной литературе

Гость: Гость:

В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образовываться правильные площади.(Пушкин) Тут из соседней комнаты громко закричала Корчагина и он поспешил туда, махнув на меня рукой.(Гайдар) В акациях прошумел ветер и пушечным ударом прокатился над морем гром.(Паустовский) Взволнованный дядя опустился на стул, а старик Яков сурово покачал головой.(гайдар)