синоним к слову богатый  

Русский язык
синоним к слову богатый  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы слова богатый: состоятельный, денежный, обильный, изобилующий чем; богач, богатей, капиталист, миллионер, толстосум, туз, крез, Ротшильд. Человек денежный, с достатком; денежная аристократия.
Гость:
денежный; обильный, изобилующий чем; богач, богатей, капиталист, миллионер, толстосум, туз, крез, Ротшильд. Человек денежный, с достатком; денежная аристократия.. Крыл. Он теперь при деньгах. У него денег и куры не клюют; золотой мешок. 
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