синоним к слову богатый  

Гость: Гость:

денежный; обильный, изобилующий чем; богач, богатей, капиталист, миллионер, толстосум, туз, крез, Ротшильд. Человек денежный, с достатком; денежная аристократия.. Крыл. Он теперь при деньгах. У него денег и куры не клюют; золотой мешок.