Сочинение на тему: Городничий Антон Антонович Сквозник - Дмухановский.Большое сочинение.Не из интернета.

Гость: Гость:

Второй (после Хлестакова) по значимости персонаж комедии; Жизнь города N из года в год не менялась, ревизоры приезжали и уезжали, а город оставался всё таким же… Городничий постаревший на службе человек, он опытный, не глупый по-своему, знает толк и расклад важных дел.Любит вести нравоучительные речи.Перед низшими по чину показывает себя важной личностью, которую считают значительной даже в Петербурге.Он взяточник, но ведет себя при этом солидно; довольно серьезен; говорит ни громко, ни тихо, ни мало. Но вот однажды Городничий получает письмо, в котором говориться, что в город едет ревизор из Питера, инкогнито, с секретным предписаньем.После этого начинается суета, всем надо как можно быстрее прикрыть свои грешки.Он собирает всех своих подчинённых и приказывает всё прекрыть(как бы,что всё в порядке).Но его подчинёные немного не правельно его поняли и скрывают все отлично. Сцена первой встречи городничего и Хлестакова принимает комическую ситуацию, когда собеседники говорят о разных вещах. Хлестаков думает, что его хотят забрать в тюрьму, потому что он не платит за жилье и питание, а городничий думает, что народ уже на него пожаловался, и этот ревизор очень возмущен тем, какой не порядок творится в городе.Городничий приглашает Хлестакова к себе в дом и он очень доволен, так как теперь может следить за каждым шагом этого чиновника, войти к нему в доверие и дать взятку. Напившись, Хлестаков уходит отдыхать, а остальные думают, как ему дать взятку.После того как все дали Хлестакову взятки , он заигрывает с женой и дочерью городничего.А потом делает предложение дочери городничего. Городничий не мог поверить, что ему предоставлена большая честь быть зятем такого знатного и богатого человека. Но Хлестаков понял, что зашёл очень далеко и решил исправить это дело пока никто и нечего не узнал, как можно скорее уехать из города. Когда Хлестаков уехал в дом городничего прибегает почтмейстер с письмом, которое написал Хлестаков своему знакомому Тряпичкину. И тут все становится ясно, что Хлестаков не ревизор, и что настоящий чиновник или уже приехал, или вот-вот приедет.Но городничий уже 30 лет на службе и меняться не собирается.Он ещё раз разыграет этот спектакль и всё будет по прежнему как и было.