применение линейной функции в законах физики. не менее 3-х примеров.

Физика
применение линейной функции в законах физики. не менее 3-х примеров.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
она применяется при вычислении линейной скорости, открой учебник физики и глянь, там должен быть хотя бы один пример, а два цифры поменяй и посчитай
Гость:
m = p * v вот например, нахождение массы является линейной функцией)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите из  орфографического словаря 5-6 слов с корнем -раст- -рос- помогите я не где не найду нам завтра надо  
Ответить
Обществознание
1) Владимиро-Суздальское княжество 2) Новгородская земля 3) Галицко-Волынское княжество перечислить их: 1. Географическое положение. 2. Прирдно-кли...
Ответить
Алгебра
3корней из 72 - 2 корней из 50 - 3 корней из 8
Ответить
Литература
Сочинение на тему: Городничий Антон Антонович Сквозник - Дмухановский. Большое сочинение.Не из интернета.
Ответить
Русский язык
синоним к слову богатый  
Ответить