применение линейной функции в законах физики. не менее 3-х примеров.
Физика
применение линейной функции в законах физики. не менее 3-х примеров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
она применяется при вычислении линейной скорости, открой учебник физики и глянь, там должен быть хотя бы один пример, а два цифры поменяй и посчитай
Гость:
m = p * v вот например, нахождение массы является линейной функцией)
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