Напишите из орфографического словаря 5-6 слов с корнем -раст- -рос-помогите я не где не найду нам завтра надо
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Напишите из орфографического словаря 5-6 слов с корнем -раст- -рос-помогите я не где не найду нам завтра надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
растение, росинка, взростлый, подросток, росток...
Гость:
растворимый,раствор,расти,растить,растрёпа,растяпа. роспись,рослый,роса,роскошь.
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