Напишите из  орфографического словаря 5-6 слов с корнем -раст- -рос-помогите я не где не найду нам завтра надо  

Русский язык
Напишите из  орфографического словаря 5-6 слов с корнем -раст- -рос-помогите я не где не найду нам завтра надо  
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
растение, росинка, взростлый, подросток, росток...  
Гость:
растворимый,раствор,расти,растить,растрёпа,растяпа. роспись,рослый,роса,роскошь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
1) Владимиро-Суздальское княжество 2) Новгородская земля 3) Галицко-Волынское княжество перечислить их: 1. Географическое положение. 2. Прирдно-кли...
Ответить
Алгебра
3корней из 72 - 2 корней из 50 - 3 корней из 8
Ответить
Литература
Сочинение на тему: Городничий Антон Антонович Сквозник - Дмухановский. Большое сочинение.Не из интернета.
Ответить
Русский язык
синоним к слову богатый  
Ответить
Математика
В прямоугольном треугольнике АВС угол С -90 градусов ,АВ = 20 ,ВС= 10 .найти угол А  
Ответить