Напишите из орфографического словаря 5-6 слов с корнем -раст- -рос-помогите я не где не найду нам завтра надо

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Напишите из орфографического словаря 5-6 слов с корнем -раст- -рос-помогите я не где не найду нам завтра надо

Автор: Гость