однокоренное слова к слову терка
Русский язык
однокоренное слова к слову терка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однокоренное слово к слову терка - тереть!
Гость:
Тереть- глагол, протёртый-прилагательное, протерев, вытерев-деепричастие, протёртый-причастие.
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