однокоренное слова к слову терка

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однокоренное слова к слову терка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однокоренное слово к слову терка  - тереть!
Гость:
Тереть- глагол, протёртый-прилагательное, протерев, вытерев-деепричастие, протёртый-причастие.
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