люби і оберігай природу й рідний край

Биология
люби і оберігай природу й рідний край
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
люби и оберигай природу и родной край что это сочинение надо или, что? не понимаю, объяснил бы.
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