5 предложений с деепричастиями

Гость: Гость:

Паша, выйдя из дома, пошёл на детскую площадку. Человек, совершая проступки, не осознаёт этого. Сделав контрольную работу, Маша приступила к литературе. Прокатившись на велосипеде, Даша пошла домой. Серёжа, рассказав стихотворение, получил пятёрку.