5 предложений с деепричастиями

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5 предложений с деепричастиями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паша, выйдя из дома, пошёл на детскую площадку. Человек, совершая проступки, не осознаёт этого. Сделав контрольную работу, Маша приступила к литературе. Прокатившись на велосипеде, Даша пошла домой. Серёжа, рассказав стихотворение, получил пятёрку. 
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