Составить текст по плану: 1.Скоро прилетят птицы. 2.Работа в мастерской. 3.Новоселы.
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Составить текст по плану: 1.Скоро прилетят птицы. 2.Работа в мастерской. 3.Новоселы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и пришла долгожданная весна. Из-под снега появляются первые весенние цветочки. Теплее пригревает солнышко." Скоро прилетят птицы!"- сказал папа . Сережа и Лиза принялись за работу . В мастерской они решили сделать скворечники для перелетных птиц. Папа помогал ребятам. Когда новые птичьи домики были готовы, дети привязали их к деревьям. На следующий день папа обрадовал нас:"Смотрите, появились новые жильцы в ваших домиках!" Скворцы обсели дерево и радостно щебетали.
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