Составить текст по плану: 1.Скоро прилетят птицы. 2.Работа в мастерской. 3.Новоселы.

Гость: Гость:

Вот и пришла долгожданная весна. Из-под снега появляются первые весенние цветочки. Теплее пригревает солнышко." Скоро прилетят птицы!"- сказал папа . Сережа и Лиза принялись за работу . В мастерской они решили сделать скворечники для перелетных птиц. Папа помогал ребятам. Когда новые птичьи домики были готовы, дети привязали их к деревьям. На следующий день папа обрадовал нас:"Смотрите, появились новые жильцы в ваших домиках!" Скворцы обсели дерево и радостно щебетали.