1. площадь прямоугольного треугольника 180 см2. найдите катеты треугольника, если их сумма 39 см. 2. найдите стороны прямоугольника, если их разность равна 14 дм, а диагональ прямоугольника 26 дм. 3. сумма кубов двух натуральны...

Алгебра
1. площадь прямоугольного треугольника 180 см2. найдите катеты треугольника, если их сумма 39 см. 2. найдите стороны прямоугольника, если их разность равна 14 дм, а диагональ прямоугольника 26 дм. 3. сумма кубов двух натуральных чисел равна 1547. найдите эти числа, если их сумма равна 17. решить с помощью квадратных уравнений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)площадь прямоугольного треугольника = 1/2 произведения его катетов. 180=1/2ав*ас ав*ас=180*2 ав*ас= 360 ав=40 ас=9  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
люби і оберігай природу й рідний край
Ответить
Русский язык
Назовите слова, образованные приставочно-суффиксальным способом: переплавка, обогреватель, совладелец, созвучие, пододеяльник, прорубь, подмастерье...
Ответить
Русский язык
однокоренное слова к слову терка
Ответить
Физика
применение линейной функции в законах физики. не менее 3-х примеров.
Ответить
Русский язык
Напишите из  орфографического словаря 5-6 слов с корнем -раст- -рос- помогите я не где не найду нам завтра надо  
Ответить