1. площадь прямоугольного треугольника 180 см2. найдите катеты треугольника, если их сумма 39 см. 2. найдите стороны прямоугольника, если их разность равна 14 дм, а диагональ прямоугольника 26 дм. 3. сумма кубов двух натуральны...

Алгебра

1. площадь прямоугольного треугольника 180 см2. найдите катеты треугольника, если их сумма 39 см. 2. найдите стороны прямоугольника, если их разность равна 14 дм, а диагональ прямоугольника 26 дм. 3. сумма кубов двух натуральных чисел равна 1547. найдите эти числа, если их сумма равна 17. решить с помощью квадратных уравнений

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