На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены точки D и E соответственно Докажите, что если угол BED = углу BCA , то угол BDE= углу BAC

Геометрия

На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены точки D и E соответственно Докажите, что если угол BED = углу BCA , то угол BDE= углу BAC

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