На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены точки D и E соответственно Докажите, что если угол BED = углу BCA , то угол BDE= углу BAC
Геометрия
На сторонах AB и BC треугольника ABC отмечены точки D и E соответственно Докажите, что если угол BED = углу BCA , то угол BDE= углу BAC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
раз угол BED = углу BCA,то DEпаралельа AC,т.к углы BED и BCA соответственные так и углы BDE и BAC равны как соответственные
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