проведите морфологический разбор слов: завываньем, мал за-то, ночью, видно, которой.

Русский язык
проведите морфологический разбор слов: завываньем, мал за-то, ночью, видно, которой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Завываньем - существительное. Н.ф. - завыванье. Постоянные признаки - неодушевленное, нарицательное, средний род, 2 склонение. Непостоянные - единственное число,  Творительный падеж.    
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