реши уравнением! В несколько овощьных ларьков привезли 150кг овощей, поровну в каждый.Когда в одном ларьке было продано 20 кг овощей,там осталось ещё 30кг.во сколько ларьков привезли овощи?
Математика
реши уравнением! В несколько овощьных ларьков привезли 150кг овощей, поровну в каждый.Когда в одном ларьке было продано 20 кг овощей,там осталось ещё 30кг.во сколько ларьков привезли овощи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - количество ларьков, тогда в каждый привезли 150:х кг овощей. В одном из ларьков после продажи 20 кг овощей осталось 150:х-20 или 30 кг овощей. Составим и решим уравнение: 150:х-20=30 150:х=30+20 150:х=50 х=150:50 х=3 Ответ: овощи привезли в 3 ларька.
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