Точки M и N лежат на сторонах AC и BC треугольника АВС соответственно AC = 16, BC= 9, CN= 9, CM = 12.Док. MN||AB
Геометрия
Точки M и N лежат на сторонах AC и BC треугольника АВС соответственно AC = 16, BC= 9, CN= 9, CM = 12.Док. MN||AB
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в условии наверно ошибка,т.к если BC=9 CN=9то получаеться что точка В и N совпадают.и прямые не могут быть параллельны
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