заряд ядра атома цинка равен 4,8*10 Кл . Определите потенциал электрического поля ,созданного ядром цинка,на расстоянии 10 нм
Физика
заряд ядра атома цинка равен 4,8*10 Кл . Определите потенциал электрического поля ,созданного ядром цинка,на расстоянии 10 нм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U = q/(4*pi*e0*r) = 4.8e-18 * 9e9 / 1e-8 = 4.32в Ответ:4,32в
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