Диаметр большего цилиндра гидравлической машины 50 см, а малого - 4 см. Какой выигрыш в силе дает эта машина?
Физика
Диаметр большего цилиндра гидравлической машины 50 см, а малого - 4 см. Какой выигрыш в силе дает эта машина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выигрыш в силе гидравлической машины равен отношению площадей, а значит равен в данном случае отношению квадратов диаметров цилиндров: F1/F2 = 2500/16 = 156,25 Ответ: в 156,25 раз.
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