помогите решить задачу!Радиус переднего колеса кареты равен 0,2,а заднего-0,8м.Какое расстояние проехала карета,если ее переднее колесо сделало на 3600 оборотов больше,чем заднее?

Математика
помогите решить задачу!Радиус переднего колеса кареты равен 0,2,а заднего-0,8м.Какое расстояние проехала карета,если ее переднее колесо сделало на 3600 оборотов больше,чем заднее?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-количество оборотов, которое сделало заднее колесо x+3600 оборотов сделало переднее колесо [latex]2\pi\cdot0.2 \cdot{(x+3600)}[/latex] м проехало переднее колесо [latex]2\pi\cdot{0.8} \cdot{x}[/latex] м проехало заднее колесо Получили уравнение [latex]2\pi\cdot{0.2} \cdot{(x+3600)}=2\pi\cdot{0.8} \cdot{x}[/latex]  x=1200  Карета проехала [latex]2\pi\cdot{0.8} \cdot{1200}=6028.8[/latex] м  
Гость:
Пусть  хоборотов переднее колесо.А (х+3600)-заднее. Т.к. 1 оборот=2диаметрам,а диаметр=двум радиусам. то:0.8х(м)переднее колесо. а,(3.2х+1152000)(м)заднее. создаем уравнение,зная что переднее проехало 3600оборотов больше. 0.8х-з.2х+1152000=3600 х=478500 Ответ:карета проехала расстояние 478500м. 
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