помогите решить задачу!Радиус переднего колеса кареты равен 0,2,а заднего-0,8м.Какое расстояние проехала карета,если ее переднее колесо сделало на 3600 оборотов больше,чем заднее?
Математика
помогите решить задачу!Радиус переднего колеса кареты равен 0,2,а заднего-0,8м.Какое расстояние проехала карета,если ее переднее колесо сделало на 3600 оборотов больше,чем заднее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x-количество оборотов, которое сделало заднее колесо x+3600 оборотов сделало переднее колесо [latex]2\pi\cdot0.2 \cdot{(x+3600)}[/latex] м проехало переднее колесо [latex]2\pi\cdot{0.8} \cdot{x}[/latex] м проехало заднее колесо Получили уравнение [latex]2\pi\cdot{0.2} \cdot{(x+3600)}=2\pi\cdot{0.8} \cdot{x}[/latex] x=1200 Карета проехала [latex]2\pi\cdot{0.8} \cdot{1200}=6028.8[/latex] м
Гость:
Пусть хоборотов переднее колесо.А (х+3600)-заднее. Т.к. 1 оборот=2диаметрам,а диаметр=двум радиусам. то:0.8х(м)переднее колесо. а,(3.2х+1152000)(м)заднее. создаем уравнение,зная что переднее проехало 3600оборотов больше. 0.8х-з.2х+1152000=3600 х=478500 Ответ:карета проехала расстояние 478500м.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы