помогите решить задачу!Радиус переднего колеса кареты равен 0,2,а заднего-0,8м.Какое расстояние проехала карета,если ее переднее колесо сделало на 3600 оборотов больше,чем заднее?

Гость: Гость:

x-количество оборотов, которое сделало заднее колесо x+3600 оборотов сделало переднее колесо [latex]2\pi\cdot0.2 \cdot{(x+3600)}[/latex] м проехало переднее колесо [latex]2\pi\cdot{0.8} \cdot{x}[/latex] м проехало заднее колесо Получили уравнение [latex]2\pi\cdot{0.2} \cdot{(x+3600)}=2\pi\cdot{0.8} \cdot{x}[/latex] x=1200 Карета проехала [latex]2\pi\cdot{0.8} \cdot{1200}=6028.8[/latex] м