вычислите массу и объем аммиака , который потребуется для восстановления меди из оксида меди(2) массой 40кг

Химия
вычислите массу и объем аммиака , который потребуется для восстановления меди из оксида меди(2) массой 40кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  750 моль 500 моль       3NH3+2CuO=3Cu+N2+3H2O                40 кг n(CuO)=40000г/80=500 моль n=m/M   2-500 моль 3-x 2x=1500 x=750   V(NH3)=n*Vm V=750моль*22,4=16800 л m(NH3)=750*17=12750 г
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