вычислите массу и объем аммиака , который потребуется для восстановления меди из оксида меди(2) массой 40кг
Химия
вычислите массу и объем аммиака , который потребуется для восстановления меди из оксида меди(2) массой 40кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
750 моль 500 моль 3NH3+2CuO=3Cu+N2+3H2O 40 кг n(CuO)=40000г/80=500 моль n=m/M 2-500 моль 3-x 2x=1500 x=750 V(NH3)=n*Vm V=750моль*22,4=16800 л m(NH3)=750*17=12750 г
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