Сколько негашённой извести можно получить из 200кг известняка, содержащего 20% примесей, если выход продукта составляет 85% от теоретически возможного.
Химия
Сколько негашённой извести можно получить из 200кг известняка, содержащего 20% примесей, если выход продукта составляет 85% от теоретически возможного.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции СaСО3=CaO + CO2 Молярная масса известняка равна 100, а оксида кальция - 56 Чистого Известняка за вычетом примесей взято 200*0,8 = 160 кг Решаем пропорцию: из 100 г известняка получается - 56 г оксида, из 160 г получается Х г х = 56*160/100 = 89,6 г - это выход оксида кальция. получится 89,6*0,85 = 76,16 г
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