мухомор - разбери по составу соединительные гласные

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мухомор - разбери по составу соединительные гласные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание сформулировано не верно. Это сложное сущ. и по составу разбирается так:  Корень - мух и корень -мор, соединит. гласн. -о, основа- мухомор и нулевое окончание
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