мухомор - разбери по составу соединительные гласные
Русский язык
мухомор - разбери по составу соединительные гласные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задание сформулировано не верно. Это сложное сущ. и по составу разбирается так: Корень - мух и корень -мор, соединит. гласн. -о, основа- мухомор и нулевое окончание
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