2a(a+b-c) - 2b(a-b-c)+ 2c(a-b+c)
Алгебра
2a(a+b-c) - 2b(a-b-c)+ 2c(a-b+c)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2а2+2ab-2ac-2ba+2ba+2bc+2ca-2cb+2c2=2a2-2b2+2c2
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