на сколько частей могут делить плоскость четыре прямые

Алгебра
на сколько частей могут делить плоскость четыре прямые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно разделить на 5частей,8 частей,9 частей,10 частей и 11 частей.
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