С какими из веществ реагирует глицерин: йод,водород,глицерин с йодом,натрий,HCO3. Написать уравнения.

Химия

С какими из веществ реагирует глицерин: йод,водород,глицерин с йодом,натрий,HCO3. Написать уравнения.

Автор: Гость