С какими из веществ реагирует глицерин: йод,водород,глицерин с йодом,натрий,HCO3. Написать уравнения.

Химия
С какими из веществ реагирует глицерин: йод,водород,глицерин с йодом,натрий,HCO3. Написать уравнения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) + 6Na = 2CH2(ONa)-CH(ONa)-CH2(ONa) + 3H2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
мише вместе с папой42 года,его брату Саше вместе с папой 40лет,а им вместе 50 лет.узнай ,сколько лет каждому?
Ответить
Алгебра
2a(a+b-c) - 2b(a-b-c)+ 2c(a-b+c)
Ответить
Русский язык
Какое слово не является однокоренными со всеми остальными? А)речь               Б)нарекание            В)прорицатель Г)речка             Д)изречени...
Ответить
Химия
вычислите массу и объем аммиака , который потребуется для восстановления меди из оксида меди(2) массой 40кг
Ответить
Литература
найти средства изобразительноси ( метафора . эпитет . олицетворение . сравнение ) ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ Идет-гудет Зеленый Шум*, Зеленый Шум, весенний шу...
Ответить