С какими из веществ реагирует глицерин: йод,водород,глицерин с йодом,натрий,HCO3. Написать уравнения.
Химия
С какими из веществ реагирует глицерин: йод,водород,глицерин с йодом,натрий,HCO3. Написать уравнения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) + 6Na = 2CH2(ONa)-CH(ONa)-CH2(ONa) + 3H2
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