мише вместе с папой42 года,его брату Саше вместе с папой 40лет,а им вместе 50 лет.узнай ,сколько лет каждому?

Математика
мише вместе с папой42 года,его брату Саше вместе с папой 40лет,а им вместе 50 лет.узнай ,сколько лет каждому?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)42+40=82 года Миша, Саша и 2 папы 2)82-50=32 года папе 3)42-32=10 лет Мише 4)40-32=8 лет Саше
Гость:
Так как Саша+Папа+Миша=50, а Миша+Папа=42, тогда Саше 50-42=8 лет. Аналогично, Саша+Папа=40, тогда Мише 50-40=10 лет. Папе 40-8=32 года или 42-10=32 года. 
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