Из шахты глубиной 150м поднимают на канате груз массой 500кг. Масса каждого метра каната 1кг. Определите КПД установки.

Физика
Из шахты глубиной 150м поднимают на канате груз массой 500кг. Масса каждого метра каната 1кг. Определите КПД установки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем работу по подниманию груза: Aгр = FS= mg*S= 500*10*150=750000Дж 2)Найдем работу по подниманию каната: Aкан=FS=mg*S = 150*10*150=225000Дж 3)Вычислим КПД установки: КПД=(100%*Aгр)/(Aгр+Акан)=(100*750000)/(750000+225000)=76%
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