вычислить массовую долю соли в растворе сульфата меди 2,если из 160 г такого раствора выпадает в осадок гидроксид меди 2 массой 9,8 г

Химия

вычислить массовую долю соли в растворе сульфата меди 2,если из 160 г такого раствора выпадает в осадок гидроксид меди 2 массой 9,8 г

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