вычислить массовую долю соли в растворе сульфата меди 2,если из 160 г такого раствора выпадает в осадок гидроксид меди 2 массой 9,8 г

Химия
вычислить массовую долю соли в растворе сульфата меди 2,если из 160 г такого раствора выпадает в осадок гидроксид меди 2 массой 9,8 г
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4+2KOH=Cu(OH)2+K2SO4 n(Cu(OH)2)=9,8\97=0,1 n(CuSO40=0,1 моль m(CuSO4)=0,1*159=15,9г W=160\15,9=10,06
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна 10 корней из двух (см) и образует с плоскостью основания 45 градусов.Найти объем параллелепипеда,есл...
Ответить
Алгебра
{2xy-y=5 и (x+1)(y+4)=2xy-1
Ответить
Русский язык
постоянные признаки глагола присмотритесь и поймёте
Ответить
Физика
Из шахты глубиной 150м поднимают на канате груз массой 500кг. Масса каждого метра каната 1кг. Определите КПД установки.
Ответить
Алгебра
сторона одного квадрата на 3см больше стороны другого Найти стороны квадрата если сумма их площадей =317см2    ответ11 и14см
Ответить