вычислить массовую долю соли в растворе сульфата меди 2,если из 160 г такого раствора выпадает в осадок гидроксид меди 2 массой 9,8 г
Химия
вычислить массовую долю соли в растворе сульфата меди 2,если из 160 г такого раствора выпадает в осадок гидроксид меди 2 массой 9,8 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuSO4+2KOH=Cu(OH)2+K2SO4 n(Cu(OH)2)=9,8\97=0,1 n(CuSO40=0,1 моль m(CuSO4)=0,1*159=15,9г W=160\15,9=10,06
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