Закончите данные реакций: P2O5+...=H3PO4 Na2O+...=NaOH K2O+...=KCL+H2O PH3+...=P2O5+H2O SO3+...=Na2SO4 CaO+...=CaSiO3
Химия
Закончите данные реакций: P2O5+...=H3PO4 Na2O+...=NaOH K2O+...=KCL+H2O PH3+...=P2O5+H2O SO3+...=Na2SO4 CaO+...=CaSiO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p2o5+3h2o=2h3po4 na2o+h2o=2naoh k2o+2hcl=2kcl+h2o 2ph3+4o2=p2o5+3h2o so3+2naoh=na2so4+h2o cao+sio2=CaSiO3 (высокая темпер)
Гость:
P2O5+3H2O=2H3PO4 Na2O+H2O=2NaOH K2O+2HCl=2KCl+H2O 2PH3+4O2=P2O5+3H2O SO3+Na2O=Na2SO4 CaO+SiO2=CaSiO3
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