составьте программу вычисления выражения 883336/218+2967*305

Математика
составьте программу вычисления выражения 883336/218+2967*305
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
883336:218+2967*307= 908987                           1)883336:218=4052     2)2967*305=904935   3)4052+904935=908987     
Гость:
[latex]883336:218+2967\cdot305=908987[/latex]   1) [latex]883336:218=4052[/latex]   2) [latex]2967\cdot305=904935[/latex]   3) [latex]4052+904935=908987[/latex]
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