составьте программу вычисления выражения 883336/218+2967*305
Математика
составьте программу вычисления выражения 883336/218+2967*305
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
883336:218+2967*307= 908987 1)883336:218=4052 2)2967*305=904935 3)4052+904935=908987
Гость:
[latex]883336:218+2967\cdot305=908987[/latex] 1) [latex]883336:218=4052[/latex] 2) [latex]2967\cdot305=904935[/latex] 3) [latex]4052+904935=908987[/latex]
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