Решить систему уравнений по формуле Крамера: 1)3x-2y+5z=7 2)7x+4y-8z=3 3)5x-3y-4z=-12
Алгебра
Решить систему уравнений по формуле Крамера: 1)3x-2y+5z=7 2)7x+4y-8z=3 3)5x-3y-4z=-12
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