Помогите пожалуйста! 1.Фенол m=4.6 прореагировал с избытком бромной воды, сколько молей Br вступило в реакцию. 2. Сколько граммов хлорбензола нужно взять, чтобы получить 9,4 грамма фенола. 3.Вычислите количество CO2 который оьр...
Химия
Помогите пожалуйста! 1.Фенол m=4.6 прореагировал с избытком бромной воды, сколько молей Br вступило в реакцию. 2. Сколько граммов хлорбензола нужно взять, чтобы получить 9,4 грамма фенола. 3.Вычислите количество CO2 который оьразуется при сгорании 10,45 фенола содержащего 10% негорючих примесей (н.у) 4. Вычислите массу продукта который оьразуется при взаимодействии 4,7г фенола и 10мл 60-и %-ой азотной кислоты. Р (ро) кислоты =1,373 г/мл
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