Помогите пожалуйста! 1.Фенол m=4.6 прореагировал с избытком бромной воды, сколько молей Br вступило в реакцию. 2. Сколько граммов хлорбензола нужно взять, чтобы получить 9,4 грамма фенола. 3.Вычислите количество CO2 который оьр...

Химия
Помогите пожалуйста! 1.Фенол m=4.6 прореагировал с избытком бромной воды, сколько молей Br вступило в реакцию. 2. Сколько граммов хлорбензола нужно взять, чтобы получить 9,4 грамма фенола. 3.Вычислите количество CO2 который оьразуется при сгорании 10,45 фенола содержащего 10% негорючих примесей (н.у) 4. Вычислите массу продукта который оьразуется при взаимодействии 4,7г фенола и 10мл 60-и %-ой азотной кислоты. Р (ро) кислоты =1,373 г/мл
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
витя и костя увидели муравья,который полз по былинке высотой 96 мм.Он прополз треть былинки от одного из её концов,задумался и остановился.На каком...
Ответить
Математика
составьте программу вычисления выражения 883336/218+2967*305
Ответить
Химия
Закончите данные реакций: P2O5+...=H3PO4 Na2O+...=NaOH K2O+...=KCL+H2O PH3+...=P2O5+H2O SO3+...=Na2SO4 CaO+...=CaSiO3 
Ответить
Химия
1)Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:карбид кальция-ацетилен-уксусный альдегид-уксусная кислота-...
Ответить
Химия
вычислить массовую долю соли в растворе сульфата меди 2,если из 160 г такого раствора выпадает в осадок гидроксид меди 2 массой 9,8 г
Ответить