реакция белого и красного фосфора с сероуглеродом
Химия
реакция белого и красного фосфора с сероуглеродом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P(Белый)+CS2= P4+CS2= я не уверен, что такая реакция возможна
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