реакция белого и красного фосфора с сероуглеродом

Химия
реакция белого и красного фосфора с сероуглеродом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P(Белый)+CS2= P4+CS2=  я не уверен, что такая реакция возможна 
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