из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя, считая, что масса героя 70 кг, острие каждого гвоздя имеет площадь 0,1 мм2, а человеческая кожа может выдержать давление 3 МПа.
Физика
из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя, считая, что масса героя 70 кг, острие каждого гвоздя имеет площадь 0,1 мм2, а человеческая кожа может выдержать давление 3 МПа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: n=S\S1, S=P\p, P=mg P=70*10=700Н S=700\3000000~0.00023 м2 n=0.00023\0.0000001=2300гвоздей Ответ: 2300 гвоздей.
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