сколько граммов 10%-го раствора плавиковой кислоты можно получить растворив в воде фтороводород полученный взаимодействием 117 граммов кальция с серной кислотой?

Химия

сколько граммов 10%-го раствора плавиковой кислоты можно получить растворив в воде фтороводород полученный взаимодействием 117 граммов кальция с серной кислотой?

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