сколько граммов 10%-го раствора плавиковой кислоты можно получить растворив в воде фтороводород полученный взаимодействием 117 граммов кальция с серной кислотой?
Химия
сколько граммов 10%-го раствора плавиковой кислоты можно получить растворив в воде фтороводород полученный взаимодействием 117 граммов кальция с серной кислотой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фтороводород полученный взаимодействием 117 граммов кальция с серной кислотой Ca+H2SO4=CaSO4+H2 Здесь нет фтора..проверьте пож-та условия задачи
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