Площадь квадрата равна 25,найти площадь окружности вписанной в него )

Геометрия
Площадь квадрата равна 25,найти площадь окружности вписанной в него )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сторона квадрата равна а=коернь(S) a=корень(25)=5   радиус вписанной окружности равен r=a/2 r=5/2=2.5   ответ: 2.5  
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