Составьте молекулярные уравнения реакций следующих превращений P=P2O5=H3PO4=NA3PO4 уравнение 1 рассмотрите с точки зрения ОВР, уравнение 3 запишите в ионном виде.
Химия
Составьте молекулярные уравнения реакций следующих превращений P=P2O5=H3PO4=NA3PO4 уравнение 1 рассмотрите с точки зрения ОВР, уравнение 3 запишите в ионном виде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4P + 5O2 = 2P2O5 вос-ль P(0) - 5e = P(+5) окисление ок-ль O2(0) - 4e = 2O(-2) восстановление 2. P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 3. H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O 3H(+) + PO4(3-) + 3Na(+) + 3OH(-) = 3Na(+) + PO4(3-) + 3H2O H(+) + OH(-) = H2O
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